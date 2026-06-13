Волова рассказала о том, что легло в основу сюжета "Фейерверков днем"

Режиссер Волова: моя жизнь стала прототипом сюжета фильма "Фейерверки днем" Волова рассказала о том, что легло в основу сюжета "Фейерверков днем"

Москва13 июн Вести.В фильме "Фейерверки днем" детали сюжета были позаимствованы из жизни режиссера Нины Воловой. Об этом она рассказала в беседе с ИС "Вести".

Также она отметила, что некоторые "додумки" послужили метафорами, показывающими быстротечность жизни.

У меня многое списано с жизни. Ну вот история, что у папы бизнес с Китаем, люстры, дом, что мы съехали. Там, конечно, кое-что довыдумано. Ну, например, не было коня, инсульта, пожара. Для метафоры некоторой, для конца привычной жизни. Чтобы показать, как просто проходит время, мы не замечаем, а потом оно все просто заканчивается, надо съезжать рассказала режиссер

Премьера фильма "Фейерверки днем" стартовала 11 июня. В фильме рассказывается о трех сестрах и их отце бизнесмене. Семья за долги по бизнесу рискует потерять свой дом.