Телеканал "Россия" представит фильм "Семья семей" в День Петра и Февронии Премьера фильма "Семья семей" состоится в эфире телеканала "Россия" 8 июля

Москва30 июн Вести.Премьера документального фильма "Семья семей", посвященного российским семьям, прошедшим через серьезные испытания, состоится в эфире телеканала "Россия" 8 июля. Показ фильма начнется в День семьи, любви и верности в 17.00, сообщили создатели картины.

Фильм рассказывает о семьях, которым пришлось столкнуться со сложностями, но удалось сохранить отношения и остаться вместе. Кроме того, проект исследует, что делает семейную связь прочной.

Ведущей и автором стала телеведущая программы "Вести" Мария Ситтель. Вместе со зрителями она постарается ответить на вопросы, существует ли единый рецепт семейного счастья и как построить семью мечты.

"Семья семей" – проект про любовь, про понимание истинного пути человека. Здесь все получилось очень живым и честным, без капли фальши и глянца. И мне просто запало в душу то, с каким драйвом и любовью друг к другу герои преодолевают все неизбежные жизненные трудности. Я смотрела на героев фильма и восхищалась ими. У них горят глаза, в них столько драйва и тепла! Они несут родительство не как тяжелый крест, они им живут и наслаждаются. Меня это очень вдохновило отметила Ситтель

Картина разбивает стереотип о том, что большая семья – это самоотречение и сплошные жертвы, подчеркнула телеведущая. По ее словам, говорить об обратном особенно важно.