Москва23 июн Вести.Телеведущая "Вестей", председатель Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России", член Общественной палаты РФ Мария Ситтель считает своим приоритетом работу, связанную с семьей и детьми. Об этом она рассказала на полях первого пленарного заседания нового состава Общественной палаты, которое состоялось в Москве.

В состав Общественной палаты РФ Ситтель вошла впервые.

Двадцать пять лет будет в этом году, как я работаю в эфире федеральных "Вестей". Я каждый день сталкиваюсь с судьбами людей, и, будучи мамой пятерых детей, я понимаю, что, наверное, забота и помощь другим - это все уже превращается в естественную потребность, в мою естественную необходимость. Поэтому общественная деятельность, связанная с семьей, с детьми - для меня это приоритет рассказала Мария Ситтель ИС "Вести"

Накануне факультет креативных индустрий и Медиацентр НИУ ВШЭ выпустили клип на песню Вениамина Баснера на стихи Михаила Матусовского "Махнем не глядя", которую в рамках проекта "Внуки Победителей" исполнил ведущий "Вестей" Эрнест Мацкявичюс.