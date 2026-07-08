Мария Ситтель рассказала, как ей удается находить баланс между работой и семьей Телеведущая Мария Ситтель: мой источник энергии – это семья

Москва8 июл Вести.Телеведущая, председатель Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" Мария Ситтель в документальном фильме "Семья семей" рассказала, что источник энергии для нее – это семья, сообщает ИС "Вести".

Журналист поделилась, что никогда не мечтала стать звездой. Она считает, что истинное счастье и главное достижение в жизни заключаются совсем в другом.

Когда я была маленькая, я мечтала, чтобы у меня было очень-очень много детей. И мне казалось, что вот он – предел счастья и мечтаний… Нам кажется, что все наши заслуги, все статусы, все цели, которые мы достигаем, где-то там, нужно куда-то идти, бежать, стремиться. Здесь звезда, здесь три награды. Нужно о себе обязательно заявить. Не про это жизнь-то, она совсем про другое отметила Ситтель

Телеведущая вместе с мужем воспитывает пятерых детей. Она поделилась секретом, как ей удается совмещать работу на федеральном канале, общественную деятельность и семейный быт.

Нет такой проблемы, что моя публичность мешает моей семье… Мне кажется, что мои дети довольны тем, как построена наша внутренняя жизнь в семье. Они довольны тем, что мама бывает дома: что мама делает фаршированные перцы и жарит самые отменные блинчики… Я изыскиваю возможность вкладываться по максимуму в семью, потому что я живу этим, я силы черпаю изнутри семьи. Какой бы отжатой, уставшей и измученной я не приходила домой, первое, что [я слышу, это] "мама". И все, я все оставляю за порогом… Мне кажется, любовь может победить вообще все в этой жизни убеждена телеведущая

Мария Ситтель впервые стала членом Общественной палаты РФ. Она рассказала, что считает своим приоритетом работу, связанную с семьей и детьми.