Мария Ситтель: если любишь сам и не ждешь любви от другого, то у тебя все будет

Мария Ситтель рассказала, что дети помогли ей понять смысл беззаветной любви Мария Ситтель: если любишь сам и не ждешь любви от другого, то у тебя все будет

Москва8 июл Вести.Телеведущая Мария Ситтель поделилась, что в течение жизни ей пришлось несколько раз переосмыслить фразу "люби сам и не жди любви от других". В документальном фильме "Семья семей" она рассказала, что именно дети помогли ей понять суть беззаветной любви, сообщает ИС "Вести".

Когда у Ситтель появились дети, времени на себя у нее совсем не оставалось: некогда было поговорить по телефону, сходить в гости или в кино.

Мне казалось, что почему-то вдруг пропали вокруг все люди, которые должны жить для меня. А потом я спросила себя: "А почему вдруг вокруг должны быть эти люди, которые должны жить для тебя?" Есть фраза: люби сам и не жди любви от другого. Я в какой-то период даже спорила и не соглашалась с ней. Я как-то против нее даже протестовала внутренне. А потом с детьми я поняла, что это значит. Если ты любишь сам и не ждешь любви от другого, то у тебя все будет отметила Мария Ситтель

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских — покровителей семьи и брака в православной традиции.