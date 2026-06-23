Москва23 июнВести.Новый, девятый состав Общественной палаты (ОП) РФ акцентирует внимание на социальной работе, отметила в беседе с ИС "Вести" секретарь совещательного органа Лидия Михеева.
23 июня девятый состав ОП РФ провел первое пленарное заседание и определил приоритеты работы на ближайшие три года.
Больший акцент будет на важной социальной работе и на интересных, значимых общественных проектах, связанных с молодежью, с образованием и, конечно же, с благотворительностью и добровольчествомперечислила секретарь ОП РФ
В девятый состав палаты вошли 172 человека: 40 членов назначены указом президента РФ, 89 избраны палатами общественных советов субъектов РФ, 43 представляют общероссийские общественные объединения и другие некоммерческие организации. Среди них — телеведущая "Вестей" Мария Ситтель.