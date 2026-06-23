Михеева рассказала, на чем акцентирует внимание новый состав ОП РФ Михеева рассказала, на какие направления работы сделает упор новый состав ОП РФ

Москва23 июн Вести.Новый, девятый состав Общественной палаты (ОП) РФ акцентирует внимание на социальной работе, отметила в беседе с ИС "Вести" секретарь совещательного органа Лидия Михеева.

23 июня девятый состав ОП РФ провел первое пленарное заседание и определил приоритеты работы на ближайшие три года.

Больший акцент будет на важной социальной работе и на интересных, значимых общественных проектах, связанных с молодежью, с образованием и, конечно же, с благотворительностью и добровольчеством перечислила секретарь ОП РФ

В девятый состав палаты вошли 172 человека: 40 членов назначены указом президента РФ, 89 избраны палатами общественных советов субъектов РФ, 43 представляют общероссийские общественные объединения и другие некоммерческие организации. Среди них — телеведущая "Вестей" Мария Ситтель.