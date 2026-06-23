Названы приоритеты в работе Общественной палаты РФ на ближайшие три года Поддержка ветеранов СВО и креативных индустрий: названы приоритеты работы ОП РФ

Москва23 июн Вести.Поддержка ветеранов СВО и развитие креативных индустрий станут приоритетными направлениями работы Общественной палаты (ОП) РФ на ближайшие три года, сообщил ИС "Вести" начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

ОП 23 июня впервые собралась в новом, девятом составе, чтобы избрать руководство и обсудить предстоящие задачи.

Два новых направления формируются: это помощь ветеранам СВО и членам семей погибших участников специальной военной операции. И вообще помощь всем защитникам Отечества… А второе для общественников, в общем модное направление, — это развитие креативных индустрий. Это уже не какая-то игрушка, не блажь — это одна из крупнейших таких точек роста в экономике рассказал Новиков

Он добавил, что креативные индустрии в регионах развиваются огромными темпами, поэтому ОП планирует сформировать свое профильное направление, профильную комиссию для создания условий их развития.

Ранее ведущая "Вестей" Мария Ситтель поделилась планами работы в Общественной палате. По словам Ситтель, она считает своим приоритетом работу, связанную с семьей и детьми.