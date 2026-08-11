Москва11 авг Вести.Приоритетами Агентства стратегических инициатив (АСИ) являются помощь ветеранам СВО в освоении новых профессий, поддержка детей, увлекающихся математикой, медициной и инженерией. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Очень важно подчеркнуть нашу совместную работу с министерством обороны, с фондом "Защитники Отечества", по поддержке ребят, которые возвращаются со специальной военной операции... помощь в получении новой профессии, помощь в трудоустройстве, помощь в реабилитации, поддержка их семей. … Молодежь - наша молодежь. И здесь у нас сегодня реализуется, мне кажется, тоже такой стратегический проект, математическая вертикаль, увеличение числа детей, которые любят математику, показывают хорошие результаты по математике подчеркнула Чупшева

Она добавила, что агентство уделяет внимание поддержке медицинских технологий связанных с использованием ИИ.

Это [поддержка] тоже стратегически важно для ребят, которые потом потенциально могут выбрать инженерные профессии … . Я уже говорила о здоровье … Здесь АСИ сегодня формирует пул-экспертизу лучших решений в сфере здоровьесбережения - медицинские технологии, все, что касается комплексной реабилитации. И мы здесь это собираем и с точки зрения формирования каких-то уже предложений в нормативную базу, и с точки зрения поддержки таких проектов. … Это все новые технологии в медицине, связанные также с использованием искусственного интеллекта, биотехнологии, связанные также в том числе с использованием в комплексной реабилитации заключила Чупшева

Ранее Чупшева рассказала, как проходит процесс интеграции инициатив АСИ на федеральном уровне. По ее словам, перед внедрением специалисты тщательно изучают их.