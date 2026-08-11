Москва11 авг Вести.При выборе проектов для поддержки Агентство стратегических инициатив старается "заглянуть за горизонт", чтобы продвигать важные для развития страны идеи, а не только решать сиюминутные проблемы. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

По ее словам, агентство работает с идеями и предложениями граждан в самых разных сферах, а также обращает внимание на глобальные тренды.

Стратегическая инициатива – это, конечно, все-таки предложение, инициатива на длинном горизонте. И важно не только решать какие-то текущие, сиюминутные проблемы. Здесь очень много институтов, которые работают с такой повесткой. Но очень важно как раз смотреть, какие могут быть важные направления, которые выстрелят через несколько лет. И вот здесь очень важно, когда ты понимаешь запрос от людей, от предпринимателей, понимаешь, какие глобальные изменения структурные происходят и в экономике, и в социальной сфере и предлагаешь уже те проекты, те инициативы, которые обеспечат такое стратегическое сильное развитие нашей страны в долгосрочном периоде заявила Чупшева

Ранее она сообщила, что талантливые специалисты Ближнего Востока, Европы, США и Канады подали более 600 заявок на участие в программе по привлечению иностранных специалистов в РФ. Чупшева подчеркнула, что программа нацелена на талантливых ученых, спортсменов, студентов и деятелей культуры.