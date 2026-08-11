Москва11 авгВести.Талантливые специалисты с Ближнего Востока, из Европы, США и Канады подали более 600 заявок на участие в программе по привлечению иностранных специалистов в РФ.
Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что программа нацелена на талантливых ученых, спортсменов, студентов и деятелей культуры.
С 15 апреля у нас зарегистрировано на специализированной платформе около 4 тысяч человек. Уже подано 658 заявок на эту программурассказала Чупшева
Она отметила, что Россия формирует благоприятные возможности для специалистов со всего мира, которые разделяют традиционные ценности, планируют переезд и хотят работать тут.
Ранее внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил, что все больше европейцев хотели бы переехать в Россию. По его словам, они не находят себе места в своих странах, которые потеряли семейные ценности и духовность.