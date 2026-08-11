В АСИ рассказали об иностранных специалистах, подавших заявки на переезд в РФ Глава АСИ Чупшева: иностранные специалисты подали сотни заявок на переезд в РФ

Москва11 авг Вести.Талантливые специалисты с Ближнего Востока, из Европы, США и Канады подали более 600 заявок на участие в программе по привлечению иностранных специалистов в РФ.

Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что программа нацелена на талантливых ученых, спортсменов, студентов и деятелей культуры.

С 15 апреля у нас зарегистрировано на специализированной платформе около 4 тысяч человек. Уже подано 658 заявок на эту программу рассказала Чупшева

Она отметила, что Россия формирует благоприятные возможности для специалистов со всего мира, которые разделяют традиционные ценности, планируют переезд и хотят работать тут.

Ранее внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил, что все больше европейцев хотели бы переехать в Россию. По его словам, они не находят себе места в своих странах, которые потеряли семейные ценности и духовность.