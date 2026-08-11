Чупшева: АСИ за 15 лет собрало 10 млн человек, которые предлагали свои идеи

АСИ за 15 лет собрало 10 млн человек, которые предлагали свои идеи Чупшева: АСИ за 15 лет собрало 10 млн человек, которые предлагали свои идеи

Москва11 авг Вести.За 15 лет Агентству стратегических инициатив удалось собрать 10 миллионов человек: они участвовали в проектах, предлагали идеи по развитию своих регионов и городов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

По ее словам, главный результат работы АСИ – формирование сообщества для поддержки активных людей и их проектов.

Агентству удалось за 15 лет собрать 10 миллионов человек, которые участвовали в разных форматах, предлагали свои идеи, предлагали свои проекты, выступали как эксперты, развивали регионы, развивали свои города, предлагали стратегические инициативы отметила Чупшева

Глава АСИ добавила, что у агентства пять направлений деятельности, по каждому из которых есть свои результаты.

Мы посчитали, у нас где-то больше 100 федеральных законов было выпущено по инициативе как раз граждан, предпринимателей в самых разных сферах. Это инвестиционный климат, это социальное развитие, повышение качества жизни людей, это технологическое развитие. Это вопросы, связанные с медициной, с реабилитацией. Поэтому, наверное, 15 лет — это 10 млн наших человек, 5 000 проектов, которые были реализованы уточнила Светлана Чупшева

Ранее она сообщала, что талантливые специалисты с Ближнего Востока, из Европы, США и Канады подали более 600 заявок на участие в программе по привлечению иностранных специалистов в РФ.