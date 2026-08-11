Чупшева заявила, что АСИ на полтора года ускорило запуск инвестпроектов Чупшева: АСИ успешно сокращает административные барьеры для бизнеса

Москва11 авг Вести.За годы работы Агентство стратегических инициатив сократило административные барьеры, связанные с бумажным оформлением разрешительных документов для реализации инвестиционных проектов, на 52%. Об этом генеральный директор АСИ Светлана Чупшева рассказала в интервью ИС "Вести".

По ее словам, АСИ удалось создать системное взаимодействие между предпринимателями и представителями всех уровней власти.

За эти годы удалось сократить полтора года временных ресурсов на запуск инвестиционного проекта. Мы на 52% сократили как раз вот эти административные барьеры, связанные с бумажным оформлением всевозможных документов разрешительных на реализацию инвестиционного проекта. Это такой постоянный, перманентный процесс, потому что очень много вещей меняется, какие-то появляются новые технологии. Нам очень важно здесь сократить и сэкономить время для предпринимателя, его ресурсы на запуск инвестиционного проекта сообщила Чупшева

Она добавила, что, благодаря работе АСИ, стратегические документы федерального уровня не принимаются без согласования в рабочей группе, в состав которой входят предприниматели.

Ранее Светлана Чупшева отмечала, что во всех регионах России есть дефицит кадров. По ее словам, не хватает специалистов под инвестиционные проекты для бизнеса.