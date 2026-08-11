В АСИ рассказали о проверке эффективности всех инициатив на местах Чупшева: до интеграции инициатив на федеральном уровне АСИ пристально их изучает

Москва11 авг Вести.Агентство стратегических инициатив (АСИ) всегда изучает эффективность идеи перед тем, как предложить принять ее на федеральном уровне. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала глава АСИ Светлана Чупшева.

Важно … посмотреть, как [проект] реализуется на местах, либо в конкретном учреждении, в конкретном городе, в регионе, оценить его эффективность, потому что … мы должны предлагать какие-то новые решения, [которые будут] лучше в той или иной сфере. И вот с этой доказанной эффективностью мы уже как раз идем к правительству, к министерствам для того, чтобы интегрировать это в национальные проекты, в федеральные законы, в программы, как раз переводя инициативы граждан уже, как я говорила, в систему госуправления сообщила Чупшева

По ее словам, так был инициирован закон о социальном предпринимательстве и закон о добровольчестве. С помощью АСИ была создана Корпорация МСП, Российский экспортный центр, добавила Чупшева.

Ранее АСИ подсчитало индекс вовлеченности объектов культурного наследия в хозяйственный оборот и составило рейтинг. Светлана Чупшева отметила успех в этой сфере Ярославской и Нижегородской областей.