Москва11 авг Вести.В России необходима подготовка архитекторов собственных ИИ-систем. Об этом заявила председатель Совета федеральной территории "Сириус", руководитель фонда "Талант и успех", член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

Мы готовим архитекторов собственных ИИ-систем ... Мы испытываем самые высокие амбиции, и поэтому будем вместе готовить кадры для СКИФа (Сибирского кольцевого источника фотонов), для станции. И без ИИ это сделать будет нельзя. Но для того, чтобы мы учили наши отечественные модели и нашу IT-архитектуру, мы должны сделать открытый доступ к депонированию тех научных результатов, на которых он будет учиться. И в этом плане это абсолютно наша воля, архитектура и амбициозные планы дадут тот эффект, который мы хотим. То есть вклад в национальную экономику и большое разнообразие задач, которое можно за счет платформенных решений делать быстро, делать вместе и готовить кадры соответствующего уровня сказала она

Также Шмелева добавила, что соединение практики, скорости и эксперимента даст огромный прорыв для обучения и системы образования.

Дети, школьники, они должны быть в это вовлечены. И вот эта реальная задача, быстрый результат … он даст, конечно, всходы как в методических материалах для школьников, студентов, так и для оценки планов развития вузов. То есть надо нам четко сказать, занять всем вот эту общую позицию и создавать архитекторов собственных систем отметила Шмелева

Ранее Елена Шмелева рассказала об уникальности саммита талантов "Казахстан - Сириус".