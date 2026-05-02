Москва2 мая Вести.Международный саммит талантов "Казахстан - Сириус", состоявшийся в конце апреля в Астане, стал примером плодотворного сотрудничества. Об этом заявила ИС "Вести" председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева.

По ее словам, речь идет об уникальном формате, опробованном в рамках Сириуса.

Уникальность, во-первых, в той модели, которая сложилась у нас в Сириусе. Она объединяет лучшие практики естественно-научного и математического образования, а также лучшие примеры интеграции самых сильных школьников в национальные задачи, программы высшего образования и реальные научно-технологические проекты. Что может быть более стратегическим, чем строительство школ, создание молодежных научных парков и обсуждение приоритетов, которые позволят вывести на совершенно другой уровень совместную работу наших школьников и студентов? Фактически саммит был выстроен именно так: со всей Республики Казахстан приехали выдающиеся школьники, уже проявившие свои таланты, способности, подготовившие проекты, занимающиеся дополнительным образованием, проявившие себя в предметном знании. Дело взрослых, дело опытных педагогов - создать условия