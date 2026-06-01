Костин назвал формулы партнерства между РФ и Центральной Азией Костин: партнерство РФ с ЦА должно строиться на дружбе и уважении к суверенитету

Москва1 июн Вести.Формула партнерства России и Казахстана – общая история в духе дружбы и уважение к суверенитету каждого государства. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Недавний визит президента России Владимира Путина в Казахстан и подписанное там соглашение о принципах партнерства, по мнению Костина, показали, как выстраивать отношения с регионом.

Мне кажется, государственный визит президента России в Казахстан и подписанное там соглашение о принципах партнерства, на мой взгляд, это ответ на вопрос, как выстраивать Россию отношения с государствами Центральной Азии и каким образом собственно, развиваться и сохранять свое влияние в этом, конечно, очень важном регионе. Там, на мой взгляд, есть формула, которая отвечает всем на сегодняшний день запросам каждого государства, которое считает себя суверенным. Во-первых, это общая история…Ее осмысление в духе дружеских отношений. То есть это важно…Это первый принцип отношения отметил Костин

По словам эксперта, когда речь идет о другой стране, то прежде всего важны народы, а только потом лидеры.

Я считаю, что в первую очередь народы, потом, конечно же, лидеры, а политические элиты, они обычно зависят от народа и подтягиваются к позиции лидеров... При влиянии, присутствии России, партнерств России в Центральной Азии эта формула, на мой взгляд, может подойти для выстраивания взаимоотношений с любыми партнерами пояснил Костин

Эксперт добавил, что подобное отношение – это успех для России и ее дипломатов.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о подъеме в отношениях России и Казахстана. Они динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения.