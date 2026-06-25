Психолог рассказала, что должно быть на первом месте в идеальной семье Психолог Киселева раскрыла несколько главных секретов идеальной семьи

Москва25 июн Вести.Важным составляющим идеальной семьи является доверие – без него невозможно построить отношения. О том, что еще должно быть в семье, чтобы брак был крепким и приносил удовольствие, рассказала ИС "Вести" клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева.

Она обратила внимание на то, что доверие проявляется в бытовых вещах – общий бюджет, воспитание детей и уважение интересов партнера.

Я бы на первое место [в идеальной семье] поставила доверие. Как раз сюда сразу входит материальная составляющая… Если люди друг другу доверяют, они понимают, что никто не держит, так сказать, фигу в кармане или там что-то такое. Сюда же включается и уважение к интересам другого. То есть если я хочу поехать с подружками куда-то или супруг хочет поехать на рыбалку, а мы друг другу доверяем и считаем, что это не для того, чтобы разрушить семью или что-то плохое делать, а для того, чтобы близкий человек получил удовольствие сказала Киселева

По словам психолога, в семьях, где подорвано доверие, нередко возникают конфликты, сцены ревности и обиды.

Не менее важным составляющим идеальной семьи, отметила Киселева, является эмоциональная поддержка.

Конечно же, в семье важна эмоциональная поддержка: это ощущение, что ты не один, что в любой ситуации есть на кого опереться. То есть по факту семья — это такой отдельный мир безопасности, куда ты можешь прийти из рабочего сложного мира, из просто внешнего мира, который мы не можем контролировать, в то место безопасности подчеркнула специалист

Общие ценности и взгляды на жизнь тоже являются показателем крепких семейных отношений, добавила психолог. Она пояснила: отсутствие этих составляющих нередко приводит к возникновению конфликтов в семье.

Тоже секрет идеальной семьи — это совпадение общих ценностей, взглядов, целей. Потому что если у каждого свой идеал - не нужно быть специалистом, - каждый будет тянуть свою сторону. Опять же будет ситуация очень конфликтная. И еще о чем не было сказано - это гибкость добавила психолог

Ранее по результатом исследования Национального центра "Россия" стало известно, что 58% российских женщин назвали идеальной семью, в которой муж и жена занимаются воспитанием двоих детей.

В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов выражал мнение, что самыми верными мужьями и женами становятся люди с высоким уровнем духовности.