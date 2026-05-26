Москва26 мая Вести.Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов выразил мнение, что самыми верными мужьями становятся мужчины с высоким уровнем духовности. Свою позицию он озвучил в комментарии NEWS.ru.

По моему мнению, самые верные мужья и жены — это люди, разделяющие традиционные духовно-нравственные ценности. Семья — это не бабочки в животе полагает Кузнецов

По мнению депутата, на самом деле семья – это труд, смирение, работа над собой и духовный рост. Он предложил россиянам искать верного супруга или супругу в среде духовных людей, к примеру, в церковном сообществе.

Ранее после исследования SuperJob стало известно, что чаще всего россияне встречают свою любовь на работе и в социальных сетях.