Более половины россиянок назвали идеальной семью, где двое детей Более 50% женщин назвали идеальной семью, где родители воспитывают двоих детей

Москва23 июн Вести.58% российских женщин назвали идеальной семью, в который муж и жена занимаются воспитанием двоих детей. Об этом следует из результатов исследования, которые приводит Национальный центр "Россия".

Для абсолютного большинства опрошенных семья немыслима без детей​​​. 58% считают идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей, а еще 23% уверены, что детей в семье должно быть трое или больше. Только 11% признают идеальной семью с одним ребенком, а доля женщин, высказавшихся за семью без детей, крайне низка — меньше 4% следует из результатов исследования

Опрашиваемые женщины также определили ключевые компоненты счастливой семейной жизни.

На первом месте оказались любовь и взаимопонимание (16,5%). Почти так же важно доверие (15,5%). На третьем месте — материальное благополучие (15,2%). Кроме того, в топ-5 важнейших составляющих семьи вошли забота (14,6%) и ответственное отношение к детям (12,8%) говорится в исследовании

Согласно опросу, 65% респондентов считают, что основой крепкого брака является разделение обязанностей в зависимости от навыков каждого из супругов. 20% участниц исследования выступают за строгое равенство в распределении домашних задач. Делегировать бытовые вопросы помощникам или специальным сервисам готовы 8,2% опрошенных, тогда как 5,4% полагают, что ведение дома должно лежать исключительно на женщине.

Исследование Национального центра "Россия" прошло с 3 по 8 июня совместно с проектом "Леди Mail" в преддверии III Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца". В опросе приняли участие 1 712 россиянок. Основной возраст участниц — 35–54 года (63%), большинство респонденток состоят в браке (58%).