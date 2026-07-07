Москва7 июл Вести.Собственное жилье стало ключевым фактором привлекательности мужчины для жительниц Москвы. К такому выводу пришли аналитики группы "Родина", опросившие более 1,5 тыс. женщин в столице. Результаты исследования есть в распоряжении ТАСС.

76% респонденток считают, что наличие квартиры делает мужчину заметнее, а 72% назвали отсутствие жилья у мужчины старше 30 лет серьезным недостатком. Для многих москвичек собственная недвижимость ассоциируется со стабильностью, возможностью планировать будущее и свободой от арендной неопределенности.

При этом выражение "С милым рай и в шалаше" теряет популярность — более половины опрошенных с ним не согласны.

Примечательно, что квартира воспринимается не только как показатель достатка, но и как признак самостоятельности и надежности. Каждая третья респондентка видит в этом проявление независимости партнера, каждая четвертая — свидетельство его ответственности. Еще 28% отметили, что в собственном жилье легче обустраивать быт и строить семейную жизнь без ограничений.