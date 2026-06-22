Ведущий "Вестей" Мацкявичюс принял участие в проекте "Внуки Победителей" Мацкявичюс снялся в клипе на песню Баснера и Матусовского "Махнем не глядя"

Москва22 июн Вести.Одним из самых ярких и трогательных произведений о войне назвал песню Вениамина Баснера на стихи Михаила Матусовского "Махнем не глядя" ведущий "Вестей" Эрнест Мацкявичюс. Клип на эту песню в исполнении Мацкявичюса выпустили 22 июня, в День памяти и скорби, факультет креативных индустрий и Медиацентр НИУ ВШЭ.

Проект стал продолжением цикла "Внуки Победителей", который факультет креативных индустрий реализует уже несколько лет. Уже выпущено два сезона одноименного подкаста, записан студийный альбом песен военных лет "Голоса внуков Победителей".

"Именем жизни клянемся павшим героям: то, что отцы не допели, - мы допоем! То, что отцы не построили, - мы построим!". Эти бессмертные строки из "Реквиема" Роберта Рождественского сегодня снова бьют в самое сердце, снова нужны и понятны каждому нормальному человеку в нашей стране независимо от возраста, социального статуса и рода занятий. Обещаю это своему родному деду Анатолию Павловичу Дедову. Песня "Махнем не глядя" Баснера и Матусовского - одно из самых ярких и трогательных произведений о войне. Спасибо нашим студентам за искренние эмоции во время работы над этим небольшим, но очень важным для нас проектом сказал Эрнест Мацкявичюс ИС "Вести"

В ночь на 22 июня у Ржевского мемориала Советскому солдату прошел концерт-реквием. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.