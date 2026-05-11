"Час сидел и рыдал просто": Пескова растрогало шоу Навки Песков признался, что рыдал на шоу Навки "Дневник памяти"

Москва11 мая Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прослезился во время шоу Татьяны Навки "Дневник памяти", подчеркнув, что именно такие постановки помогают передавать память о войне молодым поколениям.

В понедельник, 11 мая, Песков посетил ледовое шоу Татьяны Навки "Дневник памяти", приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Шикарно, на самом деле, это то, как, наверное, нужно память о войне передавать молодым поколениям, потому что молодые поколения, они же не все воспринимают, как предыдущие поколения, но им нужно это передавать сказал представитель Кремля

Он подчеркнул, что если не передавать знания молодому поколению, то это сделают другие, но, вероятно, не так, как следовало бы.

Я прорыдал, час сидел и рыдал просто добавил пресс-секретарь президента РФ

9 мая Песков сообщил, что ВСУ не пытались сорвать празднование Дня Победы.