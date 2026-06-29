В Госдуме заявили, что женщины в политике внимательнее относятся к деталям Зампред "Новых людей" оценила роль женщин в российской политике

Москва29 июн Вести.Женщины в политике на все смотрят с точки зрения заботы и более внимательны к деталям в отличие от мужчин. Такое мнение заместитель руководителя фракции "Новые люди" в Госдуме РФ Сардана Авксентьева высказала в интервью ИС "Вести".

Она напомнила, что Россия была первой страной, которая дала женщинам политические права.

Я всегда говорю о том, что женская политика и женщины в политике – это политика с материнским сердцем. Мы на все смотрим с точки зрения вот именно заботы, и мне кажется, это другой взгляд. Это первое и базовое. Второе, мы все-таки более внимательны к деталям. Наши любимые мужчины очень хороши и прекрасны в стратегии и в построении грандиозных больших планов, и это хорошо сказала Авксентьева

Президент РФ Владимир Путин посоветовал кандидатам на парламентских выборах, которые пройдут в сентябре, поменьше сидеть в мессенджерах и побольше общаться с народом.