Москва1 июл Вести.Под "Манифестом женщин России" от партии "Новые люди" свои подписи уже поставили 460 тысяч человек. О его главных принципах ИС "Вести" рассказала депутат Госдумы Ксения Горячева.

По ее словам, российские женщины сталкиваются с несправедливостью в обществе - начиная от трудоустройства и заканчивая домашним насилием.

Женщины не находят поддержки ни у правоохранительных органов, ни у системы, не всегда находят ее у общества и могут обратиться за помощью… Манифест… уже подписали 460 тысяч человек, там есть и женщины, и мужчины. Нам бы хотелось навести порядок там, где речь идет о взрослых людях, но при этом которые находятся в очень тяжелых отношениях, где часто есть риск жизни, где человек, который является жертвой, сам вынужден доказывать то, что его бьют, что ему делают больно, собирать вот все эти доказательства, потом предъявлять их в суд. Это колоссальная нагрузка на психику и страх за свою жизнь. И поэтому мы хотим вернуть эту ответственность правоохранительным органам, чтобы они сами брали следствие в свои руки… чтобы выезжали на вызовы, потому что сегодня не всегда выезжают – дела семейные, и это стоит жизни многим женщинам рассказала Горячева

Депутат также назвала ключевые вещи, которые "Новые люди" уже сделали в рамках борьбы за права женщин.

У нас недавно запустился центр поддержки одиноких матерей. Мы помогаем пройти вот этот весь бюрократический ад мамам со всей России… Во многом мамы даже не идут судиться за алименты, потому что и так нагрузка большая, нужно пройти тысячу инстанций… заплатить за это свои деньги… чтобы добиться какой-то вообще непонятной порой суммы… Проект "Сталкингу нет": там помогаем жертвам навязчивого преследования, в ручном режиме отрабатываем обращения, помогаем писать заявление в полицию… Недавно мы внесли законопроект, вводящий уголовную ответственность за домашнее насилие сказала она

Ранее первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила, что более чем в четыре раза сократился список запрещенных профессий для женщин в России.