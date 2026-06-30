Минтруд: список запрещенных для женщин профессий сократился в четыре раза

В России в 4 раза сокращен список запрещенных для женщин профессий Минтруд: список запрещенных для женщин профессий сократился в четыре раза

Москва30 июн Вести.Более чем в четыре раза сократился список запрещенных профессий для женщин в России. Такие данные привела первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на стратегической сессии "Социальное благополучие северян: принципы государственной политики" второго форума женщин Севера "Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России".

По ее словам, в РФ появилась первая женщина, которая работает машинистом грузового локомотива. Это Ирина Милосердова. Теперь женщины могут работать и в горной промышленности на автоматизированных линиях добычи.

Перечень [запрещенных для женщин профессий] сегодня сокращен более чем в 4 раза отметила она

Ранее ряд профессий был для женщин недоступен либо из-за тяжелого физического труда, либо из-за опасных или вредных условий, отмечает ТАСС. Но благодаря цифровизации и внедрению безопасных методов производства все больше считавшихся мужскими профессий становятся теперь и женскими.

Один из примеров – пассажирский транспорт. Ранее женщины могли водить автобусы массой не более 3,5 тонны. С повсеместным внедрением гидроусилителя руля теперь тоннаж пассажирского автобуса не является для женщин ограничением. Также женщины активно осваивают профессию машинистов электропоезда в метро. В России появилась и первая в мире женщина-капитан атомного ледокола. Это 44-летняя Марина Старовойтова, капитан ледокола "Ямал".

Минтруд России сократил с 2022 года перечень запрещенных для женщин должностей. Из 450 профессий в списке остались лишь 100. В 2027 году список не доступных для трудоустройства женщин профессий будет вновь сокращен.