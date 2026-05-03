Перечень профессий для альтернативной службы расширили в России Перечень профессий для альтернативной службы расширен до 363 позиций

Москва3 мая Вести.Список работ, должностей и профессий для прохождения альтернативной гражданской службы в РФ расширили до 363 позиций, следует из приказа Минтруда РФ.

Внести в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2025 г. №12н "Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы" говорится в документе

В обновленный список вошли такие профессии, как травматолог-ортопед, офтальмолог, невролог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, такелажник. В списке теперь есть настройщик пианино и роялей, токарь, электрик, зоолог, синоптик и другие.

Ранее в перечне значилась 271 профессия.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщали, что актуализация списка связана с обновлением Общероссийского классификатора профессий, в который добавили порядка 1,7 тысячи позиций.