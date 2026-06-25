Среди машинистов грузовых локомотивов в России появилась первая женщина Первой женщиной – машинистом грузового локомотива в РФ стала Ирина Милосердова

Москва25 июн Вести.В России появилась первая женщина – машинист грузового локомотива, сообщили в РЖД.

Она успешно прошла обучение в Кировском учебном центре профессиональных квалификаций, получив свидетельство о присвоении профессии "машинист электровоза", пояснили в компании.

Ирина Милосердова стала первой на сети российских железных дорог женщиной – машинистом грузового локомотива говорится в публикации РЖД в MAX

Ирина признается, что эта профессия – ее осознанный выбор.

Сейчас девушке предстоит пройти практику в сопровождении опытного наставника, а затем она получит допуск к самостоятельной работе.