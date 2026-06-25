Москва25 июнВести.В России появилась первая женщина – машинист грузового локомотива, сообщили в РЖД.
Она успешно прошла обучение в Кировском учебном центре профессиональных квалификаций, получив свидетельство о присвоении профессии "машинист электровоза", пояснили в компании.
Ирина Милосердова стала первой на сети российских железных дорог женщиной – машинистом грузового локомотиваговорится в публикации РЖД в MAX
Ирина признается, что эта профессия – ее осознанный выбор.
Сейчас девушке предстоит пройти практику в сопровождении опытного наставника, а затем она получит допуск к самостоятельной работе.