В Норильске запустили первый в мире проходческий комплекс для добычи руды В Норильске запустили уникальный комплекс "Норда" для добычи руды

Москва28 июл Вести.В Норильске на руднике "Таймырский" запустили уникальный проходческий комплекс "Норда", который стал первой в мире подобной машиной для добычи твердой руды. Об этом ИС "Вести" рассказал главный электромеханик компании "Индустрия горнодобывающих технологий" ("ИГТ") Сергей Бакаев.

Отличие от метростроевского комплекса порядка 60–70 %. Самое большое отличие от тоннелепроходческого комплекса в роторах то, что данная машина может ездить задним ходом сказал Бакаев

В кабине комплекса работает экипаж из шести человек. Аварийная капсула предусмотрена специально для нештатных ситуаций, ее автономность рассчитана до месяца.

Одним забоем раньше проходили за месяц 60 метров — это в идеальных условиях … "Норда" позволяет нам проходку за месяц сделать до 500 метров, в среднем, это уникальная разница такая, а когда уже приноровимся к нему, тогда уже до километра будет доходить сказал главный технолог рудника "Таймырский" Заполярного филиала "Норникеля" Алан Дзассохов

Прорыв обеспечивает откатка руды на батарейках. В замкнутых горизонтах это меняет условия работы – нет выхлопов и гари.

Первый раз в мире делаем на батарейках откатку. Рудовозы полностью на батарейках, называем "тянитолкай" — у них кабины две [с двух сторон] сказал генеральный директор компании "Индустрия горнодобывающих технологий" ("ИГТ") Олег Основин

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что уже есть предложения по нескольким десяткам проектов в области добычи редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском кластере в Сибири.