Москва11 июл Вести.В городе Северске Томской области на днях был введен в эксплуатацию тренажер энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. О том, почему создание комплекса было сложным и одновременно интересным, рассказал ИС "Вести" директор отделения математического моделирования и тренажеростроения АО "ВНИИАЭС" Андрей Дружаев.

На тренажере по управлению реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 будут обучаться операторы реакторов будущего. "В металле" реактора БРЕСТ-ОД-300 пока не существует, поэтому у разработчиков тренажера - Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС) - было довольно мало исходных данных в сравнении с серийными проектами.

Как и для любого несерийного объекта, всегда первая сложность – разобраться в особенностях того объекта, тренажер которого ты должен сделать. Это творческая задача. Это не поезд, который ездит по рельсам сегодня вперед, а завтра обратно, и каждый раз это одно и то же. Нет, здесь каждый день – это что-то новое рассказал Андрей Дружаев

Между тем заместитель генерального директора АО "Сибирский химический комбинат" (СХК) Александр Гусев рассказал ИС "Вести" о том, как идет строительство самого реактора БРЕСТ-ОД-300.