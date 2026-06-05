Глава ИТЭР заявил, что идет сборка установки термоядерного реактора Глава ИТЭР: строительство термоядерного реактора находится на важной стадии

Москва5 июн Вести.В настоящее время идет сборка установки экспериментального термоядерного реактора. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор ИТЭР Пьетро Барабаски.

По его словам, сейчас этот проект находится на очень важной стадии.

Идет сборка установки. Потом мы перейдем к стадии пусконаладочных работ, и работы идут очень быстрыми темпами. В 2024-2025 годах мы фактически в два раза увеличили объем монтажных работ на площадке сказал Барабаски

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