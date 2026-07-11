В Северске рассказали, как идет строительство реактора БРЕСТ-ОД-300 Замглавы АО "СХК" Гусев: уже смонтированы корпус и полости реактора БРЕСТ-ОД-300

Москва11 июл Вести.В Северске продолжается строительство ядерного реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв". Работа идет в соответствии с графиком, годовая программа выполнена наполовину, сообщил ИС "Вести" заместитель генерального директора АО "Сибирский химический комбинат" (СХК) Александр Гусев.

БРЕСТ-ОД-300 – опытно-демонстрационный энергетический комплекс, где на практике будет доказана возможность замыкания ядерного топливного цикла.

На сегодняшний день все идет в соответствии с директивным графиком. Программа выполнена на 50% от годовой программы. Смонтирован корпус реактора, смонтированы металлические полости реактора рассказал Александр Гусев

Опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК) на АО "СХК" возводят на довольно компактной площадке. Дополнительным вызовом стал совмещенный монтаж – продолжение стройки в тот момент, когда некоторые объекты уже решают вопросы науки.

Архитектурные проектные коллизии, которые неизбежно возникают на новом объекте – их решение всегда нетривиально. Это всегда некий мозговой штурм, поскольку не нарушить работу уже действующего производства – полностью "дышащее" производство, вот модуль фабрикации работает круглосуточно, в смену, без выходных, – чтобы в режиме этой эксплуатации не возникло проблем, связанных со стройкой, к решениям на стройке приходится относиться очень внимательно и очень аккуратно отметил директор ОДЭК АО "СХК" Дмитрий Зозуля

Тем временем директор отделения математического моделирования и тренажеростроения АО "ВНИИАЭС" Андрей Дружаев рассказал ИС "Вести", из-за чего создание запущенного на днях тренажера энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 было особенно сложным и одновременно интересным.