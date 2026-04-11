Москва11 апр Вести.Доля атомной энергии в общем объеме выработки электроэнергии на северо-западе России достигает 40%. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

По его словам, это серьезный вклад, и любые изменения в выработке атомной энергии могут повлиять на развитие промышленности в регионе.

Доля нашей энергии сегодня, атомной энергии на северо-западе, иногда достигает 40%. Это серьезный вообще вклад. И любые изменения в выработке, любые изменения как источника энергии, конечно, явно могут повлиять на развитие промышленности в этом регионе рассказал Перегуда

Ранее он сообщил, что третий и четвертый энергоблоки Ленинградской атомной электростанции с реакторами РБМК-1000 продолжат работу до 2030 года.