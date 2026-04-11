Третий и четвертый энергоблоки Ленинградской АЭС будут работать до 2030 года

Москва11 апр Вести.Директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда в интервью информационной службе "Вести" сообщил, что третий и четвертый энергоблоки станции продолжат работать до 2030 года.

Сообщается, что на сегодняшний день Санкт-Петербург и Ленинградская область потребляют в год около 50 млрд киловатт-часов, а к концу десятилетия этот показатель приблизится к 59 миллиардам.

Чтобы иметь запасной аэродром, как говорится, иметь возможность не снижать выработку электроэнергии при пусках новых блоков, мы продлили еще на пять лет энергоблоки номер 3 и 4 (с реакторами РБМК-1000). То есть это как раз район 30-го года сообщил Перегуда

Ранее в пресс-службе госкорпорации "Росатом" сообщили, что Ленинградская атомная электростанция-2 будет использована в качестве референтного проекта для строительства АЭС "Ниньтхуан-1" во Вьетнаме.