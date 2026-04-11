Москва11 апр Вести.Главный инженер Ленинградской АЭС Валерий Жемчугов в интервью информационной службе "Вести" заявил, что содержание отработавших энергоблоков обойдется значительно дороже, чем их демонтаж.

По словам главного инженера, вариант содержания энергоблоков после их вывода из эксплуатации просчитывался, и, хотя работы по ликвидации требуют значительных денежных средств, содержание будет стоить примерно в 3,5 раза дороже.

Такой вариант также в свое время просчитывался. Получается, что если не выполнять эти работы по выводу из эксплуатации, хотя они очень дорогие, на самом деле, так и есть, то содержание будет где-то в 3,5 раза дороже, чем выводить его из эксплуатации рассказал Жемчугов

Сообщается, что первый энергоблок Ленинградской АЭС планируют разобрать к 2053 году, второй – к 2054-му. Демонтаж обоих блоков Ленинградской АЭС займет больше четверти века, но этот процесс называется "немедленной ликвидацией", потому что к ней приступают сразу после получения лицензии от контролирующего органа.