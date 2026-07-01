Росатом запустил уникальный тренажер по управлению инновационным реактором Росатом создал уникальный тренажер по работе с инновационным реактором

Москва1 июл Вести.В Северске завершен запуск в эксплуатацию полномасштабного тренажера энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. Об этом сообщила пресс-служба Росатома.

Учебный комплекс расположен на площадке Сибирского химического комбината (АО "СХК", предприятие топливного дивизиона Росатома). Тренажер полностью позволяет воссоздать работу блочного и резервного пультов управления энергоблоком.

В комплекс входят расчетные серверы, программная модель, а также оборудование для наблюдения за персоналом. Это поможет записывать действия специалистов, проходящих испытания на тренажере. Позже они смогут работать на атомном энергоблоке IV поколения, который строится в составе опытно-демонстрационного энергокомплекса на базе АО "СХК" в рамках проекта "Прорыв".

Стоит отметить, что подобных тренажеров в мире нет, поскольку он создан для уникального энергоблока со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 и станет ключевым техническим средством обучения и лицензирования персонала пояснил научный руководитель проекта "Прорыв" Евгений Адамов

Ранее стало известно, что госкорпорация "Росатом" присоединилась к проекту создания первого в России Центра испытаний и сертификации систем накопления электроэнергии полного цикла. Он будет создан в Особой экономической зоне "Технополис Москва".