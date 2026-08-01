Москва1 авг Вести.Ростехнадзор плотно взаимодействует с профильными высшими учебными заведениями и принимает на работу молодых специалистов. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий.

Cотрудник Ростехнадзора – это государственный гражданский служащий, который имеет опыт работы в эксплуатирующих организациях, в том числе и на атомных электростанциях. Большое количество сотрудников у нас – выходцы из научного сообщества. Также мы плотно взаимодействуем с высшими учебными заведениями, профильными. Мы принимаем и молодых специалистов, и очень заинтересованы сегодня. Даем им возможность работать с органами регулирования зарубежных стран сказал он

Ранее стало известно, что в Северске продолжается строительство ядерного реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв". Работа идет в соответствии с графиком, годовая программа выполнена наполовину.