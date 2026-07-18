Москва18 июл Вести.Каждая страна реализует программу, связанную с термоядерным синтезом. Полученным опытом делятся на площадке Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). Об этом заявил ИС "Вести" генеральный директор проекта Пьетро Барабаски.

В США и Индии частный бизнес активно инвестирует в термоядерные стартапы. В Китае создана государственная программа с финансированием в миллиард долларов в год. Россия, в свою очередь, готовится к строительству собственного реактора. Какими бы разными ни были подходы, у исследователей есть общая цель, отметил гендиректор.

Мы, ученые - это вид людей, которые умеют сотрудничать и разговаривать. Проект ИТЭР [создан] для того, чтобы решить проблему энергии будущих поколений. Энергия - это жизнь сказал Барабаски

В Минобрнауки назвали расходы на ИТЭР "инвестициями" в отечественные предприятия. Официально РФ разрабатывает 25 систем для экспериментального реактора. В реальности количество таких разработок еще больше.