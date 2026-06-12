Во Франции завершили монтаж 3 российских комплексов для термоядерного реактора

Российские ученые во Франции смонтировали комплексы для термоядерного реактора Во Франции завершили монтаж 3 российских комплексов для термоядерного реактора

Москва12 июн Вести.Российские инженеры и ученые завершили установку трех критически важных российских гиротронных комплексов в рамках проекта Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во Франции. Об этом сообщает Проектный центр ИТЭР Росатома.

Критически важные для пуска и успешной работы реактора отечественные системы, включая комплекс вспомогательного оборудования, были успешно смонтированы группой специалистов в рамках выполнения российских обязательств по проекту ИТЭР указано в сообщении

Ранее гендиректор ИТЭР Пьетро Барабаски рассказывал, что быстрыми темпами идет сборка установки экспериментального термоядерного реактора.

Международный термоядерный экспериментальный реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится во Франции. В возведении первого в мире подобного реактора принимают участие Россия, Индия, Китай, Евросоюз, США, Япония и Южная Корея.