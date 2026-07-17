Москва17 июл Вести.Работа над проектом создания Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во Франции остается уникальным пространством, которое объединяет государства и исследователей ради достижения общей цели. Об этом ИС "Вести" заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По его словам, вклад России в проект ИТЭР на 90% обеспечивается инвестициями отечественных предприятий и научных коллективов.

Поскольку значительная часть идет на то, чтобы спроектировать и изготовить высокотехнологичные узлы этой большой установки, а потом доставить сюда на этот крупнейший проект в мире. Он остается уникальным пространством доверия, который объединяет государства и ведущих исследователей в достижении общей цели – появлении нового типа энергии сказал Фальков

Ранее сообщалось, что российские инженеры и ученые завершили установку трех критически важных российских гиротронных комплексов в рамках проекта ИТЭР.