Фальков: над развитием квантовых технологий в России работают 19 научных групп Фальков: 19 научных групп в РФ работают над развитием квантовых вычислений

Москва8 июн Вести.19 научных институтов и университетов совместно с госкорпорацией "Росатом" работают над развитием квантовых технологий, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью ИС "Вести".

В Москве прошел первый форум квантовых технологий стран БРИКС. На ВДНХ на площадке музея "Атом" собрались представители стран международной организации. Они обсудили перспективы сотрудничества в области квантовой науки, применение квантовых новаций в индустриальном развитии, а также вопросы взаимодействия в образовании.

Все, что касается квантовых компьютеров, связанных с ними квантовых вычислений, квантовых коммуникаций, это одно из самых перспективных научно-технологических направлений в мире. И, конечно, здесь разворачивается большая конкуренция как за сами технологии, так и, в первую очередь, за людей. И сегодня обсуждались новые форматы взаимодействия в рамках такого международного объединения, как БРИКС, взаимодействия по линии научно-технологической рассказал министр

Фальков напомнил, что одним из основоположников идеи квантовых вычислительных устройств был советский математик Юрий Манин.

Сегодня у нас в стране создана большая кооперация примерно из 19 научных институтов и университетов, которые занимаются этой проблематикой при общей координации с госкорпорацией "Росатом" отметил министр науки и высшего образования

Россия входит в первую тройку стран с действующими квантовыми процессорами на четырех платформах – атомах, ионах, фотонах и сверхпроводниках.