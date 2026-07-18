Фальков: расходы на ИТЭР работают как инвестиции в российские предприятия Фальков рассказал о финансировании Россией проекта ИТЭР

Москва18 июл Вести.Основой будущей энергетики считаются термоядерные технологии. Для создания международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) объединились ведущие мировые исследователи. Об этом заявил ИС "Вести" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Экспериментальный реактор строится во Франции. В реализации международной программы участвуют 35 государств. В ряды ключевых участников входит РФ, отметил министр.

Участие России в проекте построено таким образом, что 90% нашего вклада - это инвестиции в российские предприятия и научные коллективы. Поскольку значительная часть идет на то, чтобы спроектировать и изготовить высокотехнологичные узлы этой большой установки, а потом доставить сюда, на этот крупнейший проект в мире поделился Фальков

Официально РФ разрабатывает 25 систем для экспериментального реактора. В реальности количество таких разработок еще больше, заявил директор Проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников.