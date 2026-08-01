Зозуля рассказал о плотном взаимодействии ОДЭК в Северске с Ростехнадзором Зозуля: ОДЭК в Северске плотно взаимодействует с Ростехнадзором

Москва1 авг Вести.Опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК), который строят на Сибирском химическом комбинате в городе Северск Томской области, плотно взаимодействует с Ростехнадзором. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор ОДЭК СХК Дмитрий Зозуля.

Мы новаторы и в роли пионеров, поэтому любой наш шаг должен быть подтвержден расчетами, натурными испытаниями, моделированием. И Ростехнадзор должен принять наши доказательства того, что мы создаем безопасную установку, что оборудование соответствует всем нормам и правилам. Поэтому контроль Ростехнадзора, его присутствие в постоянном режиме и еще раз повторюсь взаимодействие очень плотное. По-другому никак сказал он

Объекты ОДЭК вводят в эксплуатацию поэтапно. Один из новейших запустили в июле.

Ранее стало известно, что в городе Северске Томской области был введен в эксплуатацию тренажер энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300.