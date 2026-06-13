Директор РФЯЦ – ВНИИТФ рассказал о совместной работе Росатома и ФМБА в Снежинске Глава РФЯЦ – ВНИИТФ Железнов рассказал о работе Росатома с ФМБА в Снежинске

Москва13 июн Вести.Совместный проект ФМБА России и госкорпорации "Росатом" позволил вывести на новый уровень организацию медицинской помощи в городе Снежинске Челябинской области. Об этом рассказал ИС "Вести" директор Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ – ВНИИТФ) им. Е.И. Забабахина Михаил Железнов.

Центральная медико-санитарная часть (ЦМСЧ) №15 ФМБА России в Снежинске ежедневно принимает тысячи пациентов. Детская и взрослая поликлиники ЦМСЧ №15 были отремонтированы после подписания соглашения между ФМБА, Росатомом, администрацией Снежинска и РФЯЦ – ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина, который является его градообразующим предприятием.

Мы подписали соглашение между Федеральным медико-биологическим агентством, Росатомом, администрацией города и ядерным центром. И после этого начались кардинальные изменения. Был смонтирован и введен в эксплуатацию новый модуль, ремонт детской поликлиники. Была отремонтирована и взрослая поликлиника. Были отремонтированы и введены в эксплуатацию целый ряд помещений и в хирургическом отделении – в частности, отделение онкологии рассказал директор РФЯЦ – ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина Михаил Железнов

Снежинск является участником совместного проекта ФМБА России и госкорпорации "Росатом" по совершенствованию качества и доступности медицинской помощи в атомных городах.

Были проведены очень качественные, красивые ремонты во взрослой и детской поликлиниках, было отремонтировано инфекционное отделение, был создан единый контакт-центр. В городской поликлинике был произведен ремонт и выделен отдельный блок для разделения потоков инфекционных и соматических пациентов рассказала заместитель начальника по амбулаторно-поликлинической работе ЦМСЧ №15 ФМБА России Оксана Чернякова

В Снежинском физико-техническом институте Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (СФТИ НИЯУ МИФИ) готовят медсестер, а Росатом приобретает квартиры для приезжающих в Снежинск работать врачей, добавил Михаил Железнов.

Важным является и создание в нашем СФТИ НИЯУ МИФИ направления по подготовке медицинского персонала. Выпуск в прошлом году медсестер уже состоялся, и большая часть их после выпуска стала работать в нашей медико-санитарной части. И в текущем году выпускается, по-моему, 30 медицинских сестер. Многое было сделано и с точки зрения организации взаимоотношений. То есть уже сейчас, если руководство медико-санитарной части находит специалистов для того, чтобы они приехали в город, заблаговременно вместе с органами местного самоуправления, с руководством ядерного центра решаются предварительные вопросы: где будет человек жить, как будет организовано его пребывание в городе Снежинске рассказал директор РФЯЦ – ВНИИТФ

Тем временем гендиректор Росатома Алексей Лихачев и руководитель ФМБА России Вероника Скворцова заявили ИС "Вести" о важности сотрудничества госкорпорации и агентства в развитии организации медицинской помощи в атомных городах страны.