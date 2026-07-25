Во Вьетнаме рассказали о тесном сотрудничестве с Россией в ядерной медицине

Мирный атом: как Россия и Вьетнам сотрудничают в сфере ядерной медицины Во Вьетнаме рассказали о тесном сотрудничестве с Россией в ядерной медицине

Москва25 июл Вести.Сотрудничество России и Вьетнама в сфере ядерной медицины является основой взаимодействия между системами здравоохранения двух стран, рассказал главный врач вьетнамского госпиталя "Там Ань" Чан Куанг Бинь в интервью ИС "Вести".

В госпитале "Там Ань" Центр лучевой терапии открыли около года назад, спрос на лечение огромный, за это небольшое время были налажены тесные связи с коллегами из России.

Это чрезвычайно важно, поскольку создает основу для долгосрочного стратегического сотрудничества между российской и вьетнамской системами здравоохранения. У нас есть доступ к вашим новым разработкам в лучевой, протонной терапии, а также методам иммунотерапии и МРНК-вакцинам от рака рассказал главврач

Во Вьетнаме очень серьезно относятся к развитию ядерной медицины, особенно в части диагностики онкозаболеваний. Ежегодно в стране регистрируют около 180 тысяч случаев рака, и раннее выявление – один из важнейших факторов успешного лечения.

Число пациентов с онкологическими заболеваниями во Вьетнаме за последние 30 лет увеличилось в три раза. Это связано с высоким уровнем старения населения. Кроме того, методы диагностики становятся все более современными, поэтому растет и доля раннего выявления заболеваний отметил заведующий отделением радиотерапии и ядерной медицины госпиталя Нгуен Тхе Хиен

Сегодня сотрудничество Вьетнама и России в области мирного атома выходит на качественно новый уровень. Благодаря заложенному еще в советское время фундаменту и общему стремлению развивать двустороннее партнерство, принято решение о строительстве первой атомной электростанции большой мощности и Центра ядерной науки и технологий.