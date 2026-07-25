От науки к спасенным жизням: как развивается ядерная медицина во Вьетнаме Во Вьетнаме для диагностики и лечения онкологии применяют ядерные технологии

Москва25 июл Вести.Исследования в сфере ядерной медицины, которые используют в диагностике и лечении онкозаболеваний во Вьетнаме, проводят в Институте ядерных исследований в Далате. О современных технологиях в интервью ИС "Вести" рассказал руководитель института Као Донг Ву.

Во Вьетнаме очень серьезно относятся к развитию ядерной медицины, особенно по части диагностики онкозаболеваний. Ежегодно в стране регистрируют около 180 тысяч случаев. Институт ядерных исследований в Далате активно развивает исследования в этой сфере.

Мы являемся единственным объектом в стране, который производит долгоживущие радиоизотопы для мирных целей. Они широко применяются для диагностики и лечения онкологических и других заболеваний, для паллиативной терапии при костных метастазах, а также для научных исследований и промышленных нужд рассказал директор Института Као Донг Ву

Кроме научных исследований и производства изотопов, институт также ведет экомониторинг. В лабораториях изучают пробы почвы, воды, воздуха, в том числе исследуя их на радиоактивные изотопы. Именно здесь в свое время приборами удалось поймать отголоски инцидентов в Чернобыле и на Фукусиме – воздушные массы донесли их в Далат.

Институт ядерных исследований в Далате ведет свою историю с 1960-х годов, именно тогда там работал исследовательский реактор, установленный американцами. В период боевых действий на юге его остановили, все топливные стержни вынули и вывезли в США. Возрождать проект начали уже советские ученые-ядерщики в марте 1982 года. Нгуен Ньи Диен был одним из тех, кто пришел в институт в 1978-м.

Я бы сказал, что в тот момент этот вклад был крайне значительным и стал настоящей вехой для Вьетнама. В условиях, когда мы находились под эмбарго и санкциями со стороны США и западноевропейских стран, Советский Союз был единственной страной, которая располагала возможностями, желанием и ресурсами, чтобы нас поддержать. Я и мои коллеги тогда только что окончили университет и понятия не имели, как выглядит реактор и как он работает. Советские эксперты помогали нам технически, и они буквально водили нас за руку, показывая, что и как делать поделился бывший директор Института

В 1984 году реактор вновь запустили. За 42 года он проработал 70 тысяч часов. В 2024-м Россия и Вьетнам заключили меморандум о графике сооружения Центра ядерной науки и технологий в 70 км от Хошимина.