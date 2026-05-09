Власти Венесуэлы сообщили о полном вывозе ядерных материалов из страны Венесуэла при поддержке Британии и США завершила вывоз ядерных материалов

Москва9 мая Вести.Власти Венесуэлы после январской военной операции США в срочном порядке вевезли из страны оставшиеся ядерные элементы, находившиеся на территории бывшего исследовательского реактора RV-1 Института венесуэльских научных исследований (IVIC), сообщил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль.

В своем Telegram-канале он опубликовал заявление правительства Венесуэлы о том, что в период с 18 по 29 апреля этого года была проведена "безопасная операция по локализации, извлечению, наземной транспортировке и отправке оставшегося ядерного материала".

В Каракасе считают, что американская атака 3 января в районе объектов IVIC "повысила уровень риска" и подтвердила необходимость ускоренного проведения операции.

Отмечается, что в транспортировке элементов принимали участие министерство науки и технологий Венесуэлы, национальные профильные структуры, Национальная администрация по ядерной безопасности США, входящая в министерство энергетики США, а также Великобритания, отвечавшая за специализированную морскую перевозку. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществляло контроль гарантий, техническую проверку процесса и подготовку национального персонала.

Венесуэльские власти напомнили, что экспериментальный реактор RV-1 завершил эксплуатационный цикл в 1991 году, а в 1997 году было принято решение о его окончательном закрытии совместно с МАГАТЭ.

Часть отработанного топлива была вывезена тогда, а оставшийся материал находился под контролем и в безопасных условиях хранения.

Правительство Боливарианской Республики подчеркнуло, что операция была проведена в соответствии с международными стандартами физической безопасности, радиационной защиты и контроля ядерных материалов, а также подтвердило приверженность обязательствам по Договору Тлателолько (Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне от 1967 года), Договору о нераспространении ядерного оружия (Венесуэла присоединилась к ДНЯО в 1975 году), а также соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон уже реализовал 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти.

Нефтяная отрасль Венесуэлы была взята под контроль США после американской операции по захвату лидера латиноамериканской республики Николаса Мадуро в начале этого года.