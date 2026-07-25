Больше, чем атом: какие задачи будет решать Центр ядерной науки во Вьетнаме Центр ядерной науки во Вьетнаме займется изучением неэнергетических технологий

Москва25 июл Вести.Центр ядерной науки и технологий во Вьетнаме станет площадкой для исследования неэнергетических ядерных технологий. Об этом рассказал руководитель проекта по реализации строительства центра Антон Зыбайло в интервью ИС "Вести".

Россия возведет во Вьетнаме современный Центр ядерной науки и технологий, который появится на месте каучуковой рощи в 70 км от Хошимина. Центр, который будет возведен по проекту Росатома, это целый комплекс со своим собственным исследовательским реактором.

[Задачи центра –] все, что могут дать неэнергетические ядерные технологии. Это и наука, и наработка радиофармпрепаратов, радиоизотопов, также легирование кремния, развитие многих отраслей производства отметил Зыбайло

По своей сути это будет мини-исследовательский центр, в котором разместят лаборатории материаловедения, радиоизотопов, химии.

Еще одной из основных задач центра станет подготовка профессиональных кадров для нашей атомной отрасли. Кроме того, здесь будут идти фундаментальные исследования, которые крайне важны для науки. Для нас это очень важный проект, и мы надеемся, что после его реализации здесь будут работать не только вьетнамские специалисты, но и российские подчеркнул заместитель директора VinAtom и руководитель Совета по управлению проектами CNST Фан Вьет Куонг

Кроме того, российская госкорпорация построит в республике первую атомную электростанцию с самыми надежными и современными реакторами ВВВЭР-1200. Планируется, что два энергоблока будут введены в эксплуатацию до 2035 года.