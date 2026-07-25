Москва25 июл Вести.Атомный проект российской госкорпорации "Росатом" во Вьетнаме позволит укрепить двусторонние отношения между странами в духе всеобъемлющего стратегического партнерства, заявил посол России в Социалистической Республике Вьетнам Геннадий Бездетко в интервью ИС "Вести".

Россия построит во Вьетнаме первую атомную электростанцию и возведет современный Центр ядерной науки и технологий, таким образом перезапустит атомный проект в стране. Реализация проекта будет определять вектор межгосударственного стратегического сотрудничества и развития на ближайшие десятилетия, отметил российский посол.

Это большое, серьезное и очень перспективное направление, которое предполагает высокий уровень нашего взаимодействия и в технологическом плане, и в научном, и в политическом. И я надеюсь, что наши двусторонние связи будут уплотняться на благо и наших государств, и народов на основе опыта, накопленного за предыдущие годы, с учетом и в духе всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами подчеркнул Бездетко

В Центре ядерной науки и технологий разместят лаборатории материаловедения, радиоизотопов, химии, здесь же появиятся новейшие многоцелевые установки для облучения. АЭС "Ниньтхуан-1" построят на юге Вьетнама. В качестве референтной технологии выбран реактор поколения три плюс – ВВЭР-1200.