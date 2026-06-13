Москва13 июн Вести.В Москве на днях вручили награды победителям конкурса "Лучший медицинский работник ведомственной медицины", организованного госкорпорацией "Росатом" и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России. Их руководители Алексей Лихачев и Вероника Скворцова заявили ИС "Вести" о важности сотрудничества Росатома и ФМБА в развитии организации медицинской помощи в атомных городах страны.

Генеральный директор Росатома от всей души поблагодарил медиков, работающих в городах присутствия госкорпорации.

Это огромное, большое дело, которое мы вместе делаем, складывается из судеб реальных, конкретных людей. Я знаю сотни, можно сказать, тысячи людей, которые вам лично бесконечно благодарны. И вот от этих конкретных людей – кто-то постарше, кто-то помладше, кто-то большой начальник, кто-то совсем рядовой работник – просто примите низкий поклон и благодарность за то, что вы есть, за ваш труд, за ваше здоровье сказал Алексей Лихачев

Вероника Скворцова особо отметила ценность партнерства с Росатомом для ФМБА.

Мы с вами создали сеть из 59 комплексных центров здоровья работающих и 328 медицинских цифровых здравпунктов непосредственно на производствах, непосредственно в цехах. Такой комплексный подход, а параллельно реализация и федеральных, и национальных проектов, позволили нам и укрепить инфраструктуру первичного звена, и кадровый состав, и за совсем короткий период – четыре года – повысить почти в два раза удовлетворенность населения атомных городов качеством оказываемой медицинской помощи до более 70%. Все делается людьми, и для нас очень драгоценно совместное партнерство с госкорпорацией "Росатом" в плане сбережения самого ценного – медицинских работников, наших кадров отметила руководитель ФМБА России

Тем временем директор Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ – ВНИИТФ) им. Е.И. Забабахина Михаил Железнов рассказал ИС "Вести", как совместный проект ФМБА России и Росатома позволил вывести на новый уровень организацию медицинской помощи в городе Снежинске.