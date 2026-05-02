Первый российский робот-заправщик начал работать в Екатеринбурге В Екатеринбурге запустили первого российского робота-заправщика

Москва2 мая Вести.Первый в России робот-автозаправщик начал работать в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА НовостиРИА НовостиРИА НовостиРИА Новости.

В компании, торгующей моторным топливом, объяснили, что робот может заправить машину сам, и водителю для этого не нужно покидать салон.

Наш робот-заправщик уникален тем, что он в России единственный. Он позволяет человеку заправляться, не выходя из машины. Автолюбителю достаточно оплатить заправку по QR-коду, и робот начнет свое дело цитирует пресс-службу компании РИА Новости

Уточняется, что камеры и встроенный искусственный интеллект позволяют роботу распознать, где бак, открутить крышку и вставить заправочный пистолет. Единственным условием является расположение бака с правой стороны.